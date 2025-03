Nach einem 1:2 gegen Lugano muss Ajoie in die Liga-Qualifikation gegen Visp, das sich zum Swiss-League-Meister macht.

Ajoie hat es zuhause in Pruntrut verpasst, gegen Lugano eine Playout-«Belle» zu erzwingen. Nach dem 1:2 in Spiel 6 ist die Serie mit 4:2 zugunsten der Tessiner entschieden, die damit den Ligaerhalt schaffen. Ajoie-Routinier Pierre-Edouard Bellemare konnte zu Spielmitte die Führung von David Aebischer im Powerplay ausgleichen. Jesper Peltonen gelang aber in der 46. Minute der goldene Treffer zum 2:1 für Lugano.

Legende: Am kürzeren Hebel Ajoies Adam Rundqvist im Duell mit Luca Fazzini. Keystone/Georgios Kefalas

Visp kann vom Aufstieg träumen

Der EHC Visp hat derweil das 5. Spiel im Playoff-Final der Swiss League beim EHC Basel mit 4:3 gewonnen und sich damit den Titel geholt. Die Walliser, die für die nächste Saison eine Lizenz für die National League besitzen, erzwingen damit die Liga-Qualifikation gegen Ajoie, die am 1. April startet.

Der letzte Sieg beim Quali-Sieger war für Visp ein hart erkämpfter. Mit 0:2 und 2:3 lag das Team von Heinz Ehlers zurück, ehe man die Partie im Schlussdrittel dank Toren von Jorden Gähler (48.) und Fadri Riatsch (57.) drehte – und bei der Mission Aufstieg die nächste Hürde meisterte.

