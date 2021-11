Erfolgswelle hält an

Die Rapperswil-Jona Lakers gewinnen die einzige Sonntagspartie der National League gegen Ajoie mit 6:3.

Fünf unterschiedliche Spieler reihen sich auf Seiten der St. Galler unter die Torschützen.

Dank diesem Sieg schliessen die Lakers in Tabelle zu Leader Zug auf.

Eigentlich hatte die Partie für Aufsteiger Ajoie in Rapperswil keineswegs schlecht begonnen. Die Jurassier gingen nach einem schnellen Gegenstoss über Matteo Romanenghi durch Dario Rohrbach in Führung. Der 23-Jährige lenkte die Scheibe an Lakers-Schlussmann Melvin Nyffeler vorbei zum 1:0. Es war sein erster Treffer für Ajoie.

Doch die Reaktion des Favoriten in der heimischen Arena liess nicht lange auf sich warten. Keine zwei Minuten später glich der Tabellenfünfte das Geschehen wieder aus. Dominic Lammer war es vergönnt, nach starker Vorarbeit von Roman Cervenka das 1:1 zu erzielen. Nur wenig später sorgte Emil Djuse für die 2:1-Führung für Rapperswil zur ersten Drittelspause.

01:01 Video Lammer trifft, dann fliegen die Plüschtiere Aus Sport-Clip vom 28.11.2021. abspielen

Lakers drehen im Mitteldrittel auf

Agierte die Mannschaft von Trainer Stefan Hedlund im ersten Drittel noch phasenweise zu passiv, gelang dem Heimteam im zweiten Durchgang eine Steigerung:

28. Minute: Nachdem er zuvor noch ein Tor vorbereitet hat, kann sich Cervenka auch als Torschütze feiern lassen. Der Topskorer der Rapperswiler nimmt Mass und trifft ins weite hohe Eck.

Nachdem er zuvor noch ein Tor vorbereitet hat, kann sich Cervenka auch als Torschütze feiern lassen. Der Topskorer der Rapperswiler nimmt Mass und trifft ins weite hohe Eck. 29. Minute: Starker Querpass von Cervenka auf Sandro Zangger, der mit einem Direktschuss zum 4:1 trifft.

Starker Querpass von Cervenka auf Sandro Zangger, der mit einem Direktschuss zum 4:1 trifft. 37. Minute: Sandro Forrer lässt mit einer schönen Täuschung Guillaume Asselin aussteigen und bekundet alleine vor Tim Wolf keine Probleme, das 5:1 zu erzielen.

Nach der 4-Tore-Führung fiel Rapperswil in den alten Trott zurück und liess den Aufsteiger teilweise arg unbedrängt gewähren. Maxime Fortier (40.) und Philip-Michaël Devos (43.) sorgten dafür, dass es zumindest auf dem Scoreboard noch einmal spannend wurde. Ernsthaft Gefahr, den Sieg noch aus der Hand zu geben, liefen die St. Galler aber nicht. Zangger sorgte in der 58. Minute mit dem 6:3 für die Entscheidung.

00:28 Video Zangger macht in Unterzahl alles klar Aus Sport-Clip vom 28.11.2021. abspielen

Rapperswil auf Augenhöhe mit EVZ

Dank diesen 3 Punkten rückt der Aufsteiger von 2018, der den 10. Sieg aus den letzten 11 Spielen feierte, in der Tabelle zu Meister Zug auf. Beide Teams haben nun 54 Punkte auf dem Konto und führen die National League an. Mit 18 Punkten bleibt Ajoie derweil am Tabellenende kleben.

Schliessen 01:27 Video Lammer: «Tabellenrang 2 – das klingt gut» Aus Sport-Clip vom 28.11.2021. abspielen 01:44 Video Rohrbach: «Auswärts sind wir zu wenig konsequent» Aus Sport-Clip vom 28.11.2021. abspielen