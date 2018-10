Ein Fünftel der Qualifikation ist gespielt. Wir haben einen Blick in die Statistik-Bücher des Verbandes geworfen. Und Erstaunliches entdeckt.

Beste Fangquote

Nein, es ist nicht der ganz grosse Name, der diese Statistik anführt. Und es ist ein Torhüter, der als Nummer 2 bei seinem Klub in die Saison gestiegen ist: Gauthier Descloux. Der 22-jährige Neffe von Freiburg-Legende Antoine Descloux hütete bislang 6 Mal das Tor von Genf. Es resultierten 5 Siege. Descloux liegt sowohl in den Wertungen «Erhaltene Tore pro Spiel» (ET/S) wie auch bei «Schüsse gehalten in %» an der Spitze.

Torhüter-Ranking Spieler

Sp ET / S

%

1. Descloux (Genf)

6 1.15 96.17 2. Genoni (Bern)

8 1.26 95.35 3. Ciaccio (Langnau) 5 1.29 95.16

Beste Plus/Minus-Bilanz

Auch hier sticht ein Spieler heraus, dem die Zukunft gehören könnte: Janis Jérôme Moser, 18-jähriger Verteidiger bei Leader Biel. Der Youngster und U20-Nationalspieler aus dem eigenen Nachwuchs steht pro Spiel schon fast 15 Minuten auf dem Eis.

Plus/Minus-Bilanz Spieler

+/- 1. Moser (Biel)

9

1. Martschini (Zug)

9 3. Ebbett (Bern)

8 3. McIntyre (Zug)

8

Legende: Eine Entdeckung Janis Jérôme Moser vom EHC Biel. Freshfocus

Beste Schusseffizienz

Ambris Domink Kubalik hat zwar die meisten Abschlüsse der Liga, doch in der Schusseffizienz thront ein anderer Spieler über allen: Yanik Burren vom SCB. Mit dem 21-Jährigen – auch er aus dem eigenen Nachwuchs – steht also auch in dieser Sparte ein ganz junger Spieler an der Spitze.

Schuss-Effizienz Spieler

Sp Schüsse

Eff.

1. Burren (Bern)

10 5 40 %

2. Morini (Lugano)

9 12 33.3 %

3. Lajunen (Lugano)

9 9 33.3 %



Legende: Bemerkenswerte Schuss-Effizienz Yanik Burren. Freshfocus

Bester Schweizer Skorer

Wer hätte das vor dem Saisonstart gedacht: Inti Pestoni blüht beim HC Davos wieder auf, skort munter und so viel wie bislang kein anderer Schweizer. Ligaweit reichen seine 10 Punkte zu Rang 5, Andrew Ebbett vom SCB führt dieses Ranking mit 13 Zählern an.

Schweizer Skorer Spieler

Sp

P 1. Pestoni (Davos)

10 10 2. Sprunger (Freiburg)

10 9 3. Haas (Bern)

10 8

Bully-Bilanz

«Bullys können Spiele entscheiden», heisst es unter Eishockey-Experten. Umso bemerkenswerter ein Blick auf die Bully-Bilanz aller 12 Teams: Leader Biel belegt den... letzten Rang.

Bully-Bilanz Klub

Gewonnene Bullys

1. ZSC Lions

55.71 %

12. Biel

45.14 %



