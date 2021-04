Nach dem Abschluss der Viertelfinals starten am Sonntag die Best-of-5-Serien Zug gegen Lakers und ZSC gegen Genf.

Legende: Kämpfen um den Final-Einzug Die Rapperswil-Jona Lakers und der EV Zug. Freshfocus

Der EV Zug und die ZSC Lions haben mit ihren Siegen in der 6. Runde der Viertelfinals die Halbfinals komplettiert. Bereits am Sonntag steht die 1. Runde der Best-of-5-Serien auf dem Programm.

Die Zuger steigen als klarer Favorit in das Duell mit den Rapperswil-Jona Lakers (am Sonntag ab 19:50 Uhr live auf SRF zwei). Die Zentralschweizer konnten in der Regular Season alle 4 Begegnungen mit den St. Gallern gewinnen. Allerdings fielen sämtliche Siege knapp aus.

Ausgeglichener präsentiert sich die Ausgangslage zwischen den ZSC Lions und Genf-Servette (Runde 2 am Dienstag live auf SRF zwei). Beide Teams holten in der Qualifikation je 2 Siege.