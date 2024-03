«Wir brauchten die Pause», gibt Leonardo Genoni wenige Tage vor dem Start der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen Bern zu. Nach der Baisse gegen Ende der Qualifikation habe man die freie Zeit genutzt, um sich zu erholen und wieder in den Wettkampfmodus zu kommen. Die 2 Wochen hätte sich das Team aber als Vierter der Regular Season am Ende halt auch verdient, hält der Zürcher fest.

Ins selbe Horn bläst auch Trainer Dan Tangnes. Der 45-Jährige ist vorab froh, dass man zu Saisonbeginn gut gepunktet habe. «So konnten wir uns die Baisse im Januar und Februar erlauben.»

Wir wollen Meister werden, da müssen wir nicht um den heissen Brei reden.

In den 2 Wochen ist offenbar auch die gute Stimmung wieder zurück im Team, wenn man Genoni glauben darf: «Ich habe schon lange nicht mehr so viele lachende Gesichter im Training gesehen», verriet er am Dienstag nach dem Training.

Genoni auf den Spuren Pavonis

Dass in Zug auch zu Saisonende gelacht wird, ist das erklärte Ziel des EVZ. So erklärt Stürmer Lino Martschini: «Wir wollen Meister werden, da müssen wir nicht um den heissen Brei reden.» Und auch Genoni verhehlt die Ambitionen nicht, wenn er davon spricht, dass «alle Teams, die noch dabei sind, den Titel als Ziel haben».

Für Genoni wäre nicht erst der bereits 8. Meistertitel eine grosse Sache. Schon am Sonntag wird der 36-Jährige Geschichte schreiben. Mit seinem 907. Einsatz in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga wird er die Rekordmarke des legendären Reto Pavoni egalisieren und mit jedem weiteren Spiel der Goalie mit den meisten Einsätzen im Oberhaus werden.

Die Mitspieler grösser machen

Auch wenn er diesen Meilenstein selber nicht auf dem Radar hatte und nicht überbewerten will, sei das eine «spezielle Sache. Schliesslich war Pavoni neben Renato Tosio der grosse Goalie in der Schweiz, als ich klein war.»

Apropos klein: Genoni sieht seine Aufgaben in den Playoffs – neben dem Verhindern von Toren – auch in der Körpersprache. Mit seiner Ruhe will er seinen Teamkollegen Sicherheit geben und so dafür sorgen, dass sie «2 Zentimeter länger und 5 Kilo schwerer werden». Für den SCB droht die Aufgabe also noch grösser als angenommen zu werden.