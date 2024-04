Legende: Braucht weiterhin Geduld Antti Törmänen. Freshfocus/Martin Meienberger

Antti Törmänen hat in einem Interview mit dem Journal du Jura offenbart, dass er in letzter Zeit gute und schlechte Nachrichten erhalten habe. «Die Analysen zeigen, dass mein Krebs unter Kontrolle zu sein scheint. Allerdings haben die Ärzte in meinem Blut Spuren eines noch vorhandenen Tumors gefunden, was nicht sehr gut ist.»

Er sei immer noch positiv gestimmt, so der 53-Jährige. «Derzeit unterziehe ich mich einer Immuntherapie, bei der ich alle vier Wochen eine Behandlung erhalte.» Diese folge auf die Chemotherapie, die er im März 2023 noch während den Playoffs, die für Biel in Genf in Spiel 7 der Finalserie zu Ende gingen, begann. Damals wurde publik, dass Törmänen zum zweiten Mal in knapp drei Jahren an Gallenblasenkrebs erkrankt ist.

Als Ratgeber gefragt

Obwohl Törmänen danach als Trainer zurücktreten musste, blieb er eng mit dem Eishockey verbunden. Als Ratgeber ist er noch bis Ende dieses Monats vertraglich an Biel gebunden. «Ich habe in der Tat einige Male meine Meinung geäussert. Eigentlich war es eine Art Scouting, aber nichts Grosses.»