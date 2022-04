Eine verrückte Wende, Diskussionen um eine Coach's Challenge und am Ende Zürcher Jubel in Zug. Die Final-Serie der Playoffs ist mit einem Knall lanciert worden. Über das letztlich abgestrafte Eingreifen von EVZ-Headcoach Dan Tangnes wurde ausreichend diskutiert. Doch zum 3:2-Auswärtserfolg der ZSC Lions war auch viel Wille, Können und Glaube vonseiten der Limmatstädter notwendig.

Unser Eishockey-Experte Mario Rottaris hat aus Spiel 1 der Final-Serie folgende drei Erkenntnisse gewonnen:

«Der ZSC kann im Powerplay Tore schiessen. Und nicht nur eins, sondern direkt zwei. Auch glückte ein Tor bei 6 gegen 5 mit einem Spieler mehr auf dem Eis. Für die Zürcher ist es sehr wichtig, dass sie mehr Erfolg aus der Überzahl schöpfen können.» «Am Ende zahlt sich die harte Arbeit aus. Spielerisch sind beide Teams auf Top-Niveau und auf Augenhöhe. Harte Arbeit und viel Verkehr vor dem Tor – das ist der Schlüssel, um die beiden starken Torhüter zu bezwingen.» «Ein Match dauert 60 Minuten und keine Sekunde weniger. Es ist nie vorbei. Die Mannschaft, die den Glauben aufs Eis umsetzen kann und am Ende die richtige physische Verfassung hat, die kann die späte Entscheidung herbeiführen.»

05:05 Video Azevedo knockt Zug 2,2 Sekunden vor Schluss aus Aus Sport-Clip vom 18.04.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 5 Sekunden.

Ob der ZSC diese Tugenden auch im ersten Heimspiel der Serie zeigen kann? Und ob der EV Zug auf seine erste Niederlage in den diesjährigen Playoffs die passende Antwort findet? Sie erfahren es am Mittwoch ab 19:40 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App.