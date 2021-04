Im Schlussspurt der Qualifikation der National League sind nur noch wenige Partien zu absolvieren. Nicht alle Teams werden auf die 52 geplanten Spiele kommen. Und nicht alle Teams werden gleich ausgeruht in die Playoffs bzw. Pre-Playoffs starten können. Ist das ungerecht? Wir haben SRF-Eishockey-Experte Christian Weber auf den Zahn gefühlt.

Ist die Tabelle mit dem Punktequotienten fair?

«Man wusste, dass es so herauskommen könnte. Alle Teams haben sich im Vorfeld dafür ausgesprochen. Sicher hätten alle gerne die 52 Spiele absolviert. Damit muss man leben. Wir werden sehen, wie es weitergeht.»

Was ist mit den Teams wie Genf, die aktuell in einer Formbaisse stecken?

Wem spielt die Situation in die Karten?

«Man hört jetzt natürlich immer: dem SCB! Sie hatten ein Mammutprogramm, jetzt sind die Berner in Quarantäne und können sich erholen. Aber das war ja nicht ihre Entscheidung, sondern diejenige des Kantonsarztes. Vielleicht ist das auch ein Nachteil, weil sie nicht voll trainieren können. Denn die Pre-Playoffs starten schon bald.»

Sorgen die Pre-Playoffs für eine zusätzliche Belastung im Hinblick auf die «richtigen» Playoffs?

Pre-Playoffs in Best-of-3, Playoff-Viertelfinals in Best-of-7, Playoff-Halbfinals und -final in Best-of-5: Wie geht man mit diesen verschiedenen Formaten innerhalb der gleichen Playoffs um?

«Auch da wissen alle Teams, was auf sie zukommt. Die Spieler sind da, um zu spielen. Man hat das beim SCB gesehen, ohne gross mit der Wimper zu zucken wurde das Mammutprogramm durchgestanden. Man redet immer von dieser Müdigkeit, doch wenn man in den Playoffs drin ist, spürt man diese nicht. Aber es kann schon sein, dass man bei Best-of-7 eine Erholungsphase erhält, wenn man in 4 Spielen durchkommt. Das kann helfen, vor allem wenn man noch verletzte Spieler hat.»

Wer ist der Favorit auf den Meistertitel?

Viel Chaos in der Qualifikation, verschiedene Formate in den Playoffs und über allem hängt weiter das Corona-Damoklesschwert. Wird der Meistertitel 2021 weniger wert sein?

«Es wird sicher ein spezieller Titel werden. Aber wenn man in 10 Jahren zurückschaut, dann wird man nicht über Corona reden, sondern nur noch über den Meister von 2021. Dieser Titel zählt genau gleich viel.»