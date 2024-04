Legende: Setzt sich durch Lausannes Joël Genazzi gegen Yannick Zehnder vom ZSC. Keystone/Peter Klaunzer

Lausanne war als klarer Aussenseiter in den Playoff-Final gegen die ZSC Lions gegangen. Der Underdog waren die Waadtländer auch schon im Halbfinal gegen Fribourg-Gottéron. Diese Rolle scheint ihnen zu liegen. Mit einem verdienten 5:2-Heimsieg schafften sie am Dienstagabend den 2:2-Ausgleich in der Serie gegen die Zürcher. Die Favoritenrolle ist mittlerweile nicht mehr so klar verteilt.

Wir wussten, dass wir 9000 Leute hinter uns haben, die uns Energie bringen.

Einmal mehr überzeugte Lausanne mit viel Energie sowie einer kämpferischen und aufopferungsvollen Leistung, was das Team insbesondere im eigenen Stadion auszeichnet. «Wir wollten nach dem letzten Spiel eine Reaktion zeigen. Wir wussten, dass wir 9000 Leute hinter uns haben, die uns Energie bringen. Im letzten Match in Zürich haben wir unser Spiel ein bisschen verloren», sagte Joel Genazzi.

Audio Genazzi: «Die Zuschauer geben uns Energie, das hilft enorm» 02:48 min Bild: Freshfocus/Pascal Muller abspielen. Laufzeit 2 Minuten 48 Sekunden.

Ihm und seinen Teamkollegen sei klar, dass sie gegen den Qualifikationssieger nur dann eine Chance haben, wenn sie in Sachen Physis den Gegner übertrumpfen. «Wenn wir das nicht machen, wird es schwierig, wie zuletzt in Zürich in Spiel 3», ergänzte Genazzi.

Spielt Lausanne seine Qualitäten auch auswärts aus?

Entsprechend ist es nun das Ziel der Lausanner, am Donnerstag auswärts an die Leistung vom Dienstag anzuknüpfen. «Wir haben unser Spiel gespielt und fast alles richtig gemacht. Wenn wir hinten so kompakt sind und alle 5 Spieler so zusammenarbeiten, dann ist es für jede Mannschaft schwierig», sagte Jason Fuchs. «Auswärts ist es schwieriger. Aber wenn wir so spielen wie zuhause, dann bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass wir gewinnen können.»

So wirst du definitiv nicht Schweizer Meister.

Bei den ZSC Lions war man derweil alles andere als zufrieden mit dem Auftritt: «Der Effort hat nicht wirklich gestimmt», fand Yannick Weber. «Im Vergleich zu Spiel drei (4:2-Heimsieg am Samstag) war das wie Tag und Nacht.» Für den langjährigen NHL-Verteidiger ist klar: «So wirst du definitiv nicht Schweizer Meister.»

Audio Riedi: «Wir müssen aggressiver sein» 02:39 min Bild: Freshfocus/Pascal Muller abspielen. Laufzeit 2 Minuten 39 Sekunden.

Bei den Zürchern schien in Spiel 4 die nötige Energie zu fehlen. «Sie haben härter gearbeitet und physischer gespielt», konstatierte Willy Riedi. Durch diese Spielweise habe Lausanne das Glück auf seine Seite gezwungen. Das Ziel für den Donnerstag ist klar: «Wir müssen an das letzte Heimspiel anknüpfen, als wir auch in diesem Bereich besser waren.»