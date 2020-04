Als neue Sportchefin des SC Bern tritt die 31-Jährige in Fussstapfen anderer Frauen, die im Sport wichtige Rollen spiel(t)en.

Schelling auf den Spuren von Kaltenborn und Co.

Frauen in Top-Positionen

Bild 1 / 10 Legende: Monisha Kaltenborn Die Österreicherin war von 2012 bis 2017 Teamchefin des Schweizer Forme-1-Rennstalls Sauber. imago images Bild 2 / 10 Legende: Gisela «Gigi» Oeri Die gebürtige Deutsche war von 2006 bis 2012 Präsidentin des FC Basel. Freshfocus Bild 3 / 10 Legende: Vicky Mantegazza Die 54-Jährige ist seit 2011 Präsidentin des HC Lugano. Keystone Bild 4 / 10 Legende: Katharina Liebherr Die Schwyzerin wurde 2010 Besitzerin des FC Southampton. Keystone Bild 5 / 10 Legende: Nicole Petignat Die Neuenburgerin war als Schiedsrichterin unter anderem in der Super League aktiv. Freshfocus Bild 6 / 10 Legende: Bibiana Steinhaus Die 41-jährige Schiedsrichterin leitet Spiele in der Bundesliga. imago images Bild 7 / 10 Legende: Amélie Mauresmo Die Französin trainierte unter anderen den Schotten Andy Murray. imago images Bild 8 / 10 Legende: Sarah Lewis Die Britin amtet seit 2000 als Generalsekretärin des Internationalen Skiverbandes FIS. Keystone Bild 9 / 10 Legende: Katie Sowers Die 33-Jährige ist Teil des Trainer-Staffs der San Francisco 49ers. Keystone Bild 10 / 10 Legende: Florence Schelling Die 31-jährige Zürcherin ist die neue Sportchefin beim SC Bern. Keystone

Frauen in wichtigen Positionen innerhalb des Männer-Sports sind immer noch eine Seltenheit. Mit Florence Schelling, die beim SC Bern Sportchefin wird, bekleidet neu eine weitere weibliche Vertreterin einen hohen Posten im Spitzensport. Sie tritt damit in die Fussstapfen anderer Frauen, die sich in wichtigen Funktionen behaupten konnten.

Monisha Kaltenborn: Die Österreicherin mit indischen Wurzeln wurde 2010 CEO des Schweizer Formel-1-Rennstalls Sauber. 2012 übernahm die heute 48-Jährige als erste Frau überhaupt in der «Königsklasse» den Posten der Teamchefin. 2017 wurde sie von ihren Aufgaben entbunden.

Gisela «Gigi» Oeri: 1999 stieg die gebürtige Deutsche als Mäzenin beim FC Basel ein und hielt gleichzeitig Einzug in den Verwaltungsrat. 2006 wurde Oeri beim FCB als erste Frau im Schweizer Fussball Präsidentin. Diesen Posten bekleidete sie bis 2012.

Vicky Mantegazza: Im April 2011 wurde die heute 54-Jährige zur Präsidentin des HC Lugano ernannt und trat damit in die Fussstapfen ihres Vaters, des Milliardärs Geo Mantegazza. Sie ist bis heute die einzige Frau an der Spitze eines National-League-Klubs.

Katharina Liebherr: Die Schwyzerin erbte 2010 den FC Southampton von ihrem verstorbenen Vater Markus und amtete bis 2017 erfolgreich als Chefin des Premier-League-Klubs. Aktuell besitzt Liebherr noch 20 Prozent des FC Southampton.

Weitere Frauen, die im von Männern dominierten Sport wichtige Rollen spiel(t)en sind beispielsweise die Schiedsrichterinnen Nicole Petignat (Super League) und Bibiana Steinhaus (Bundesliga), Amélie Mauresmo als Tennis-Trainerin unter anderem von Andy Murray, Sarah Lewis als Generalsekretärin des internationalen Skiverbandes FIS oder Katie Sowers als Mitglied des Trainer-Staffs beim NFL-Team San Francisco 49ers.