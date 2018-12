Am 2. Januar 2019 kommt es zur Zweitauflage der Openair-Inszenierung des NL-Tatzen-Derbys SCL - SCB. Das Berner Stade de Suisse rüstet sich dafür.

12 Jahre nach der Lancierung des Berner Tatzen-Derbys unter freiem Himmel geht das Eishockey-Spektakel im Fussball-Stadion in die zweite Runde. Wiederum bietet das Berner Stade de Suisse die Bühne dafür. So werden sich am Berchtoldstag, 2. Januar 2019, auf einem Rink über dem «heiligen Rasen» die SCL Tigers und die «Mutzen» des SC Bern gegenüberstehen. Die Affiche nachmittags um 15:45 Uhr soll 30'000 Zuschauer anlocken.

Seit wenigen Tagen wird im Stade de Suisse mit Hochdruck gearbeitet, um die erforderliche Kulisse zu errichten. In knapp 3 Wochen werden 1000 km Kälteschläuche verlegt, um 100'000 Liter Wasser einzufrieren.

Sendebezug: SRF zwei, «sportflash», 20.12.2018 20:00 Uhr