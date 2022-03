Schon 4 Jahre ist es her, seit im Landwassertal letztmals richtige Playoff-Stimmung herrschte – in der Saison 2017/18 stand der HCD zum letzten Mal in den Viertelfinals. Damit nicht wie damals gegen Biel ein frühes Saisonende droht, wollen die Bündner die Serie gegen die Rapperswil-Jona Lakers am Sonntagabend vor eigenem Anhang zum 1:1 ausgleichen.

Wir haben einfach irgendetwas zusammengespielt.

Denn der Auftakt in die Best-of-7-Serie missglückte am Freitag gründlich. Das Resultat schmeichelte den Gästen bei der 3:4-Niederlage am Obersee. Enzo Corvi gab denn auch unumwunden zu: «Wir haben einfach irgendetwas zusammengespielt.» Am Ende sei sein Team noch zu zwei glücklichen Toren gekommen, ansonsten sei man von den Lakers dominiert worden.

In allen Belangen unterlegen

Diese Ansicht teilte HCD-Coach Christian Wohlwend: «Rapperswil war überall besser.» Vor allem punkto Zweikämpfe sei man klar unterlegen gewesen. Corvi bekräftigte, dass man sich in der defensiven Zone schwer getan habe, zudem habe sich Davos kaum Topchancen erarbeiten können.

Im Mitteldrittel war die Überlegenheit der frech auftretenden Gastgeber eklatant. Die Lakers schnürten Davos phasenweise ein, deckten HCD-Schlussmann Sandro Aeschlimann insgesamt mit 32 Abschlüssen ein (Davos: 20).

Die Bündner brauchen nun am Sonntagabend eine Steigerung. Besonders einen der Gegner werden sie in Spiel 2 vermehrt im Fokus haben: Gian-Marco Wetter. Der erst 21-jährige Stürmer avancierte zum Auftakt mit 2 Toren zum Matchwinner für die Rosenstädter. «Es ist schön, es tut gut», meinte er nach der Partie. Doch er warnte: «Die Serie ist noch lang.»

Gegen den ehemaligen HCD-Nachwuchs

In Davos ist Wetter kein Unbekannter: Mit 14 Jahren war er aus dem Rheintal nach Davos gewechselt, bestritt dort unter Arno Del Curto in der Saison 2018/19 seine ersten 7 Spiele in der National League.

Doch er erhielt in Davos keine echte Chance und wechselte vor zwei Jahren ins Unterland zu den Rapperswil-Jona Lakers. Seine Torausbeute aus 44 Quali-Einsätzen (6 Tore) hat er in einem Playoff-Spiel schon zu einem Drittel erreicht.