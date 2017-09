Gelb-Rot oder Rot-Gelb? Weiss soll das Farbproblem lösen

Langnaus Randegger fällt aus

Das Verletzungspech der SCL Tigers hält an. Nach den Ausfällen von Goalie Ivars Punnenovs, Stürmer Nils Berger und Verteidiger Yannick Blaser fällt nun auch Flurin Randegger für zwei Wochen aus. Der 29-jährige Verteidiger laboriert an einer Verletzung am Oberkörper.