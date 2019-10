Roe-Show in Lausanne, HCD-Heimstärke hält an

Stürmer Garrett Roe ist die grosse Figur beim ZSC-Sieg in Lausanne.

Davos (gegen Freiburg) und Genf (gegen Ambri) gewinnen zu Hause jeweils 3:1.

Lausanne - ZSC Lions 1:3

Leader ZSC hat auch das 2. Saisonduell gegen Lausanne gewonnen. Doch für Keeper Lukas Flüeler endete der Spitzenkampf im Waadtland dennoch mit einer leisen Enttäuschung, verpasste er doch seinen 2. Shutout in Serie um nur 3 Sekunden. Die grosse Figur war so beim 3:1-Sieg – dem 4. des ZSC in Serie und dem 3. auswärts – Garrett Roe. Der Amerikaner hatte bei sämtlichen Toren seinen Stock im Spiel.

In der 3. Minute schloss Roe eine 2-gegen-1-Situation nach einem Doppelpass mit Pius Suter cool zum Führungstor für die Gäste ab. Beim 2:0 im Powerplay durch Fredrik Pettersson sowie beim 3:0 durch Maxim Noreau, der LHC-Keeper Tobias Stephan zwischen den Beinen erwischte, gab Roe jeweils den Assist. Damit steht er bereits bei 22 Skorerpunkten. Das letzte Tor des Abends und das einzige für den LHC erzielte Christoph Bertschy.

Davos - Fribourg-Gottéron 3:1

Der HCD hat gegen Fribourg-Gottéron mit 3:1 gewonnen und bleibt damit nach dem 2. Heimspiel der neuen Saison ungeschlagen. Dagegen blieben die Saanestädter, die nun 3 Ligaspiele in Serie verloren haben, auch im 2. Spiel mit Berater Sean Simpson an der Bande sieglos.

Dabei hatten die Gäste im Landwassertal durch Aurélien Marti in der 12. Minute vorlegen können. Doch Mattias Tedenby erzielte 7 Sekunden vor der 1. Drittelspause im Powerplay den Ausgleich. Marc Aeschlimann (38.) und Benjamin Baumgartner (50.) machten die Wende für das Team von Christian Wohlwend perfekt.

Genf - Ambri-Piotta 3:1

Servette hat das 2. Saisonduell mit Ambri-Piotta mit 3:1 für sich entscheiden können. Die Genfer, die den 1. Vergleich mit 3;2 n.P. gewonnen hatten, fanden damit nach zuletzt 2 Meisterschafts-Niederlagen in Serie wieder zum Siegen zurück und kletterten auf Rang 3.

Auf den frühen Führungstreffer durch Matt D'Agostini nach 105 Sekunden reagierten die Gastgeber noch vor der 1. Pause. Daniel Winnik erzielte kurz vor dem Ende des Startdrittels das 1:1. In der 44. Minute verwertete Henrik Tömmernes einen Pass von Noah Rod in den Slot und schoss das Game-Winning-Goal. Wieder Tömmernes traf 46 Sekunden vor Ende ins leere Tor zum Schlussstand.

