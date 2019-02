0:3 in Zug: Meister ZSC taumelt in Richtung Trennstrich

Der ZSC nähert sich nach einer 0:3-Niederlage bei Zug am 28. Spieltag dem Trennstrich bedrohlich an.

Genf verliert das «6-Punkte-Spiel» in Ambri 0:1 nach Verlängerung.

Davos kann es nicht mehr in die Playoffs schaffen, Bern verteidigt seine Leaderposition.

Zug - ZSC Lions 3:0

In seinem 6. Meisterschaftsspiel durfte sich Zugs Brian Flynn erstmals als Torschütze feiern lassen. Damit nicht genug, traf der Amerikaner gleich doppelt. Neben Keeper Sandro Aeschlimann, der mit 34 Paraden den 2. Shutout der Saison feierte, avanciert Flynn so zum Matchwinner. Das 1:0 hatte Dennis Everberg erzielt. Rechnet man die letztjährigen Playoffs mit, ist es Zugs 1. Sieg nach zuletzt 7 Niederlagen gegen die Lions.

Die Zürcher, bei denen Roman Cervenka nach 98 Tagen Pause zum Comeback kam, agierten ineffizient. Mit der 3. Niederlage de suite befindet sich die Equipe von Arno Del Curto mitten im Strichkampf.

Ambri - Genf 1:0 n.V.

Die Zuschauer sahen beim «6-Punkte-Spiel» in der Valascia einen harten, aber disziplinierten Abnützungskampf. Die Oberhand behielten über 60 Minuten die beiden Keeper. Sowohl Ambris Benjamin Conz als auch Genfs Robert Mayer hielten den Kasten rein. Erstmals in dieser Saison ging eine Partie torlos in die Overtime.

In der Verlängerung liess sich Ambri dann nicht mehr viel Zeit. Topskorer Dominik Kubalik erlöste die Leventiner nach nur 17 Sekunden – die schnellste Entscheidung in der laufenden Spielzeit. Genf verliert den Strich mit der 4. Niederlage in Serie langsam aus den Augen. Dabei hatte das Team von Chris McSorley durchaus Gelegenheiten. Etwa mit einer 43-sekündigen doppelten Überzahl im Mitteldrittel oder dem 4-Minuten-Powerplay im Schlussabschnitt.

