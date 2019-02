Die Tigers setzen sich gegen den HCD mit 5:4 nach Verlängerung durch.

Davos verpasst damit erstmals seit dem Aufstieg 1992/93 die Playoffs.

Der SC Bern gewinnt das Kantonal-Derby in Biel 4:2 und bleibt damit Leader.

Ambri holt wichtige Punkte gegen Genf, die ZSC Lions verlieren in Zug.

SCL Tigers - Davos 5:4 n.V.

Dreimal konnte der HCD beim Gastspiel in Langnau in Führung gehen. Doch es reichte nicht zum Sieg. Im Gegenteil: Perttu Lindgren rettete die Bündner mit seinem Tor in der 57. Minute zum 4:4 immerhin noch in die Overtime.

In dieser war es Alexei Dostoinov, der die Tigers mit seinem 2. Treffer des Abends nach nur 24 Sekunden zum 5:4-Sieg schoss.

Die Langnauer festigten damit ihren 3. Tabellenrang und weisen nun komfortable 9 Punkte Reserve auf Rang 9 auf. Die Playoffs liegen mehr als nur in Reichweite. Es wäre die 2. Qualifikation nach 2011.

Gegenteilger die Gemütslage beim HCD. Die Bündner verpassen erstmals seit 1993 die Playoffs.

Biel - SC Bern 2:4

Der SC Bern behauptete die Leaderposition vor Zug durch einen 4:2-Sieg im Kantonal-Derby in Biel. Die Berner rehabilitierten sich damit bei erster Gelegenheit für die schwache Leistung bei der 1:4-Heimniederlage gegen Freiburg am Freitag. Es war zudem der 3. Sieg de suite gegen Biel.

Thomas Rüfenacht erzielte in der 56. Minute in Überzahl das Siegestor zum 3:2. Vorbereitet wurde der Treffer von Topskorer Mark Arcobello, der im Finish noch mit einem Schuss ins leere Tor das Schlussresultat herstellte.

Der SCB war stark in die Partie gestartet und führte nach dem 1. Drittel 2:0. Doch Biel schlug im Mitteldrittel eindrucksvoll zurück. Der Anschlusstreffer des Finnen Jarno Kärki blieb ein vorerst karger Lohn. 9 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit folgte dann immerhin noch der 2:2-Ausgleich von Topskorer Toni Rajala. Danach zog Bern aber wieder davon.

Sendebezug: Radio SRF 1, Nachrichtenbulletin, 22 Uhr, 09.02.2019