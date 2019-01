Freiburg verliert das Zähringer-Derby gegen den SC Bern.

Biel, die ZSC Lions und Genf feiern wichtige Siege im Strichkampf.

Auch das neuntplatzierte Lugano geht als Sieger vom Eis (4:3 in Zug).

Freiburg - SC Bern 0:2

Lange durften die Gottéron-Fans auf Punkte gegen den neuen Leader Bern hoffen. Bis in die Schlussminuten lagen die Freiburger nur mit 0:1 im Hintertreffen. Doch statt dem Ausgleich fiel 24 Sekunden vor dem Ende das Berner 2:0 durch Gaëtan Haas. Weil die direkten Konkurrenten am Strich alle siegten, schmerzt die Niederlage doppelt. Gottéron liegt nun schon 5 Zähler hinter Rang 8. Berns 1:0 hatte Verteidiger Adam Almquist Sekunden nach einem Pfostenschuss von Sebastian Schilt erzielt (8.). Für Almquist war es im 37. Spiel für den SCB das 1. Tor. Genoni-Backup Pascal Caminada überzeugte mit einem Shutout.

Biel - Lakers 4:1

35 Minuten lang sahen die Zuschauer in Biel keine Tore. Dann hiess es plötzlich 1:0 für die Gäste. Kevin Clark hatte getroffen für das Schlusslicht. Doch Toni Rajala glich mit seinem 20. Saisongoal noch vor der 2. Pause zum 1:1 aus. Im Schlussdrittel sorgten die Bieler mit einem Doppelschlag in der 48. und 51. Minute für die Vorentscheidung. Marc-Antoine Pouliot machte mit einem Schuss ins leere Tor alles klar.

Ambri - ZSC Lions 1:3

24 Stunden nach dem 4:3-Sieg in der Verlängerung gegen den EVZ liessen die ZSC Lions im 5. Spiel unter Arno del Curto einen 3:1-Erfolg bei Ambri-Piotta folgen. Mann des Spiels war ausgerechnet Patrick Geering. Mit seinen ersten 53 Schüssen in dieser Saison war der Captain nicht erfolgreich gewesen. Die Nummern 54 und 55 sassen dafür. Das 1:0 erzielte Geering im Powerplay (2.). Nach Dominik Kubaliks Ausgleich (12.) gelang dem Verteidiger in der 33. Minute der Game-Winner. Die Lions machten einen Sprung vom 7. auf den 4. Platz.

SCL Tigers - Genf 0:3

Nach 3 Siegen de suite mussten die SCL Tigers wieder einmal als Verlierer vom Eis. Beim 0:3 gegen Genf machte der sonst so überzeugende Keeper Damiano Ciaccio bei den ersten beiden Gegentoren nicht die beste Figur. Ganz anders sein Gegenüber: Genfs Gauthier Descloux zeigte eine tadellose Leistung und kam dank 35 Paraden zum 4. Shutout in dieser Saison.

Kienzle mit Fussbruch out Ambri muss 4 bis 6 Wochen ohne Lorenz Kienzle auskommen. Der 30-jährige Verteidiger brach sich am vergangenen Dienstag beim Einsatz in der Swiss League für das Farmteam Biasca Ticino Rockets den Fuss, nachdem er einen Schuss blockiert hatte.

Resultate Übersicht National League

Sendebezug: Radio SRF 3, 22:00-Bulletin, 26.1.19