Die ZSC Lions unterliegen Ambri 3:4 nach Verlängerung.

3 der 4 Treffer der Leventiner erzielt Dominik Kubalik, darunter einen Shorthander in der 58. Minute.

Im anderen Dienstagsspiel bezwingt Genf im Léman-Derby Lausanne mit 4:2. Tanner Richard glänzt mit einem schönen Solo.

ZSC Lions - Ambri 3:4 n.V.

Die Lions erlebten gegen Ambri die ganze Palette an Gefühlen: Zuerst verschliefen die Zürcher den Start komplett, drehten dann auf, um am Ende trotzdem mit leeren Händen dazustehen – und das, obwohl sie den Heimsieg bereits vor Augen hatten. Auf den frühen Doppelschlag des Leventiner Topskorers Dominik Kubalik (4./7.) vermochten die Zürcher im Mitteldrittel zu reagieren. Bis zur 45. Minute verwandelten sie einen 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung.

In den Schlussminuten liessen sich die Lions die Butter vom Brot nehmen. Ein Scheibenverlust der Zürcher in Überzahl bestrafte Kubalik – wer sonst? – mit dem Shorthander zum 3:3. In der Verlängerung gelang Bryan Lerg (62.) der Siegtreffer für die Tessiner, die im Gegensatz zum ZSC über dem Strich bleiben und auf Platz 6 vorrücken.

Genf - Lausanne 4:2

Im Léman-Derby gelang Genf die Revanche für die vor 11 Tagen erlittene 1:7-Schlappe gegen Lausanne. In einer hin und her wogenden Partie avancierte Tanner Richard in der 48. Minute zum Matchwinner. Mit dem Puck am Stock tankte sich der Stürmer gleich gegen mehrere Lausanner durch, um im Fallen das 3:2 zu erzielen – eine sehenswerte Aktion.

Die Gäste drückten im Anschluss vehement auf den Ausgleich, Gauthier Descloux im Genfer Tor musste sich aber nicht mehr bezwingen lassen. Mit einem Treffer ins leere Gehäuse machte Noah Rod (59.) alles klar.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 18.12.2018, 22:25 Uhr