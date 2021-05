Bild 4 / 8

Legende: Jan Kovar (Stürmer) Das dritte entscheidende Teil des Meisterpuzzles, das 2019 neben Genoni und Hofmann zum EVZ kommt. Der tschechische Center spielt vor allem in seiner 2. Saison überragend. In der Quali kommt er in 52 Spielen auf 63 Punkte, auch in den Playoffs (15 Punkte) ist er Liga-Topskorer. JustPictures