Jeff Tomlinson muss beim EHC Kloten aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten.

Der 51-Jährige wird dem Coaching-Staff der Flughafenstädter aber weiter erhalten bleiben.

Tomlinsons Nachfolge ist zurzeit noch nicht geregelt.

Nur ein Tag nach dem Aufstieg von Kloten wurde bekannt, dass Erfolgstrainer Jeff Tomlinson aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten muss. Es werde ihm in der Vorbereitungsphase und in der kommenden Saison nicht möglich sein, «sein Amt aus seiner Sicht und im Sinne des Klubs vollumfänglich auszuüben», heisst es in einer Medienmitteilung der Zürcher.

Ob der 51-jährige Kanadier auch in der kommenden Saison als Headcoach an der Bande der Flughafenstädter amten wird, ist zurzeit nicht klar. Gewiss ist hingegen, dass Tomlinson Kloten im Coaching-Bereich «auf eigenen Wunsch» erhalten bleibt. Über konkrete «Änderungen oder Mutationen im Trainer-Staff» werde sich der Klub zu einem späteren Zeitpunkt äussern.

Immer wieder die Nieren

Tomlinsons Schwierigkeiten mit seiner Gesundheit sind seit längerer Zeit bekannt: Nachdem bei ihm Zystennieren diagnostiziert worden waren, musste er seine zwischenzeitlich nur zu 8 Prozent funktionierenden Nieren mittels Dialyse behandeln lassen. Besserung brachte schliesslich eine Nierentransplantation 2019. Zu diesem Zeitpunkt war er Headcoach der Rapperswil-Jona Lakers.