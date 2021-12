Legende: Läuft ab nächster Saison in Gelb-Blau auf Ambri-Captain Michael Fora. Keystone

Nationalspieler Michael Fora verlässt Ambri-Piotta Ende der Saison und wechselt nach Davos. Der 26-jährige Tessiner unterschrieb beim HCD einen Vierjahresvertrag. Mit Ausnahme eines kurzen Abstechers nach Nordamerika spielte der grossgewachsene, kräftige Verteidiger (192 cm/98 kg) seine ganzen Karriere bei den Leventinern. In 291 National-League-Partien gelangen Fora, der bei Ambri Captain ist, total 110 Punkte. Mit der Nationalmannschaft gewann er 2018 in Kopenhagen Silber.

Bertaggia für 5 Jahre nach Genf

Ebenfalls am Freitag vermeldete Genf-Servette die Verpflichtung von Alessio Bertaggia. Der Lugano-Stürmer wechselt im Sommer an den Lac Léman, wo er bis 2027 unterschrieben hat. Bertaggia ist wie sein Vater Sandro Bertaggia ein Lugano-Urgestein. Der 28-Jährige durchlief in der Resega sämtliche Juniorenstufen und wurde nach zwei Saisons in Kanada (Juniorenliga WHL) sowie einer beim EVZ auch in der NL-Equipe der «Bianconeri» zur festen Grösse. In 494 Partien in der National League totalisierte der Nationalstürmer 185 Punkte.