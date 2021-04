Erstmals seit 13 Jahren werden die Rapperswil-Jona Lakers am Dienstag wieder ein Playoff-Spiel bestreiten. Einen Bärenanteil am Erfolg in den Pre-Playoffs hatte Goalie Melvin Nyffeler, der die St. Galler am letzten Freitag gegen Biel zum 2. Sieg hexte.

«Ich habe ihn nach dem Spiel an der Bande gedrückt. Wir haben eine besondere Beziehung», gestand Trainer Jeff Tomlinson. Was er seinem Schützling genau gesagt hatte, wollte der Deutsch-Kanadier im Interview vom Freitag für sich behalten.

Mit Spenderniere in die Dernière

Der Schlüssel zum Triumph über Biel war für Tomlinson klar: «Ein überragender Torwart und der Kampfgeist. Es war kein schönes Spiel von uns, aber das war nötig.»

Die Playoffs werden für Tomlinson aus zweierlei Gründen besonders speziell:

Aufgrund seiner Erbkrankheit Zystennieren hatte der 49-Jährige vor einem Jahr eine Spenderniere erhalten. Er habe sich an die neuen Umstände gewöhnt, sie werden ihn aber dennoch auch in die Playoffs begleiten.

Unabhängig vom Ausgang wird Tomlinson die Lakers Ende Saison verlassen: Nach 6 Jahren wird er durch den Schweden Stefan Hedlund ersetzt.

Wieso Nyffelers Auftritt nach seiner Verletzung speziell herausragend war und wie Tomlinson Viertelfinal-Gegner Lugano bezwingen will, erfahren Sie im Video oben.