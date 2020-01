Der SC Bern reagiert auf die sportliche Talfahrt und entlässt Trainer Kari Jalonen. Hans Kossmann steht neu an der Bande beim Meister.

Der SC Bern hat Trainer Kari Jalonen per sofort freigestellt. Der Finne, der die Berner zu zwei Meistertiteln führte, wird durch Hans Kossmann ersetzt. Der schweizerisch-kanadische Doppelbürger war bereits von 2009 bis 2011 beim SCB tätig, damals als Assistent von Larry Huras, unter dessen Leitung die Berner 2010 Schweizer Meister wurden.

Kossmann wird vorerst mit einem Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison ausgestattet. Lars Leuenberger, Berns Meistertrainer von 2016, wird sein Assistent.

SCB bangt um Playoff-Teilnahme

Der SCB reagiert damit auf die sportliche Talfahrt, die seit Beginn der Saison anhält. 10 Runden vor dem Ende der Qualifikation liegt der amtierende Meister auf Rang 9 – und damit nicht auf einem Playoff-Platz. In den letzten 10 Spielen ging Bern in 6 Fällen als Verlierer vom Eis, zuletzt 2 Mal in Serie.

«Kari hat bewiesen, wie man Meister wird. Leider konnte er aber nicht beweisen, wie man aus einer Krise kommt», begründete SCB-CEO Marc Lüthi die Trainerentlassung.

Vertrag vorzeitig verlängert

Mit Jalonen wurde Bern zuletzt dreimal in Folge Quali-Sieger sowie Meister 2017 und 2019. Erst im vergangenen Oktober hatte der SCB den Vertrag mit dem Finnen vorzeitig bis 2021 verlängert. «Zu diesem Zeitpunkt war es das richtige Signal. Mit einem Mann, der so grosse Verdienste hat wie Kari geht man anders um als mit einem, der nichts erreicht hat», stellt Lüthi klar.

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 26.01.2020, 18:30 Uhr