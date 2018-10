Der SCB weist formstarke Lions in die Schranken

Harte Partie in Bern

Der SCB besiegt undisziplinierte ZSC Lions mit 3:2.

Calle Andersson erzielt für die Berner 2 Tore.

Die Zürcher machten sich zu Beginn durch viele Strafminuten das Leben selbst schwer.

Vor der Partie waren die ZSC Lions mit durchschnittlich nur 5 Minuten Unterzahl pro Spiel das fairste Team. Auf Platz 2: Der SC Bern. Das sollte man dieser Partie jedoch kaum anmerken.

Baltisbergers Bandencheck

Nach 22 Minuten checkte Chris Baltisberger den Berner Eric Blum hart in die Bande. Es folgte nicht die erste Rudelbildung dieser Partie und eine 5-Minuten- plus Spieldauer-Strafe gegen den Zürcher. Blum konnte nach dem Check nicht weiterspielen. Nach dieser Szene beherrschten sich die ZSC-Spieler, die bis zu diesem Check bereits 10 Strafminuten kassiert hatten, aber besser.

Spielentscheidend waren die Strafen übrigens nicht. Das 1:0 fiel kurz nach Ablauf der ersten Überzahlsituation für den SCB in der 13. Minute. Verteidiger Calle Andersson ging am zweiten Pfosten vergessen.

Die Berner konnten in der Folge 2 kurze 5-gegen-3-Situationen kurz vor und nach der ersten Drittelspause nicht zu ihrem Vorteil nutzen. 2,8 Sekunden vor der 2. Sirene machte es Andersson besser. Nach einem Abpraller von der Bande hielt der Schwede einfach drauf und schnürte seinen Doppelpack.

ZSC erst im Schlussdrittel gefährlich

Im letzten Drittel wurden die Zürcher auch dank ihrer disziplinierteren Leistung stärker. Jérôme Bachofner traf im vierten Ligaspiel in Folge zum 2:1. Yanick Burren stellte in Unterzahl den alten Abstand wieder her, ehe der Ex-Berner Simon Bodenmann die Schlussphase mit dem 2:3 noch spannend gestaltete.

Der SCB zeigte mit dem Sieg eine Reaktion auf die Niederlagen gegen Salzburg und Langnau. Der ZSC hingegen verlor nach 5 Ligasiegen in Folge wieder ein Spiel.

