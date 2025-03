Am 20. März könnten in Davos gleich zwei grosse Karrieren zu Ende gehen. Es sind diejenigen der beiden HCD-Urgesteine Andres Ambühl und Marc Wieser. Dies wäre dann der Fall, wenn die Bündner die Halbfinalserie gegen Zug mit 0:4 verlieren. In der Saison 2021/22 sind Davos und Zug letztmals in den Playoffs aufeinandergetroffen. Die Bündner verloren die Halbfinalserie mit 0:4.

Bei ihrem letzten Playoff-Tanz rechnen sowohl Ambühl wie auch Wieser mit einem ausgeglicheneren Duell als damals. Dafür sprechen auch die Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit, von denen der HCD zwei und der EVZ zwei gewann. «Zug hatte eine gute Phase, aber sie sind ein bisschen eine Tischbombe für mich», sagt Wieser über den Viertelfinal-Gegner. «Aber wir sind auch ein bisschen eine Tischbombe, deshalb wird das eine lange Serie», ist er überzeugt.

Weniger Eiszeit, aber nicht weniger Einfluss

Wieser bekam in dieser Saison nicht mehr so viel Eiszeit wie in früheren Spielzeiten, knapp 8 Minuten pro Spiel waren es in der Qualifikation. Für den Flügel überhaupt kein Thema. «Ich wusste von Anfang an, dass ich diese Rolle habe», so der 37-Jährige. Er habe deshalb einfach versucht, die Jungen bei Laune zu halten. «Es geht nicht immer nur rauf, rauf, rauf. Die Jungen sind dann manchmal etwas im Loch und dann versuchst du einfach zu helfen», führt Wieser aus.

Auch Ambühl kam in seiner 24. National-League-Saison weniger zum Zug als in früheren Jahren. Beim 41-Jährigen waren es durchschnittlich knapp 14 Minuten. Zu mehr Eiszeit würde Ambühl in den Playoffs «sicher nicht nein sagen». Was zähle, sei aber das Team und nicht der Einzelne, äussert sich der Bündner gewohnt bescheiden.

Einen Playoff-Tipp hat Ambühl für die junge Garde: Nicht zu hoch und nicht zu tief fliegen. «Wenn man gewinnt, soll man Freude haben, aber nicht zu viel. Und wenn man verliert, sollte man es nicht zu ernst nehmen. Weil eben, es ist eine Serie, die über mehrere Spiele geht.» Und wenn dann doch mal einer ins Loch fällt, gibt es ja noch Wieser, der ihn wieder rausholen kann.

