Der HC Davos setzt sich im Spiel der 23. Runde zuhause mit 5:3 gegen Ambri durch.

Ambri kommt im letzten Drittel nach 0:4-Rückstand noch auf 3:4 heran.

Die Bündner feiern den 10. Sieg aus den letzten 11 Spielen.

Am Schluss musste der HC Davos noch einmal richtig zittern. Ambri drückte mit aller Kraft auf den Ausgleich. Die Krönung der Aufholjagd wollte den Leventinern aber nicht mehr gelingen. Mit einem Treffer ins leere Tor sorgte Fabrice Herzog für die definitive Entscheidung zugunsten der Bündner.

Davoser Dreierpack innert 195 Sekunden

Mit einem derart spannenden Ende war zwischenzeitlich nicht mehr zu rechnen gewesen. Nach einem ausgeglichenen Startdrittel, in dem Ambri einem Treffer näher stand, legten die Davoser bei Spielhälfte eine Schippe drauf. Innerhalb von 3:15 Minuten jubelten sie 3 Mal:

30. Minute: Nach einem Abschluss von Benjamin Baumgartner steht Perttu Lindgren goldrichtig und verwertet den Abpraller zur Führung.

Nach einem Abschluss von Benjamin Baumgartner steht Perttu Lindgren goldrichtig und verwertet den Abpraller zur Führung. 33. Minute: Andres Ambühl bedient Felicien Du Bois perfekt von hinter dem Tor. Der Verteidiger vollendet problemlos.

Andres Ambühl bedient Felicien Du Bois perfekt von hinter dem Tor. Der Verteidiger vollendet problemlos. 34. Minute: Nur 33 Sekunden später ist wieder Lindgren zur Stelle. Der Finne erhöht nach erneuter Vorarbeit von Baumgartner und darf sich über seinen 100. NL-Treffer freuen.

Ambri zeigt viel Moral

Spätestens nach dem 4:0 zu Beginn des Schlussdrittels durch Luca Hischier schien die Partie entschieden. Ambri, das am Samstag mit dem Derby-Sieg gegen Lugano viel Selbstvertrauen getankt hatte, zeigte aber Moral.

Dario Rohrbach erzielte in der 43. Minute den 1. Treffer seines Teams. In der Schlussphase liess Davos die nötige Disziplin vermissen. Marco Müller verkürzte im Powerplay auf 2:4. Gleich im Anschluss mussten mit Dino Wieser und Lukas Stoop gleich 2 Bündner in die Kühlbox. Die doppelte Überzahl nutzte wiederum Müller zum Anschlusstor.

Mehr liess der HCD in der Folge trotz einiger banger Momente aber nicht mehr zu. So feierten die Bündner den 10.Sieg aus den letzten 11 Spielen und stiessen in der Tabelle auf Rang 3 vor.

Sendebezug: SRF 1, sportaktuell, 23.11.19, 23:15 Uhr