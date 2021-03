Legende: Defensiv ausbaufähig Der HCD-Staff Johan Lundskog, Christian Wohlwend, Waltteri Immonen (v.l.) Keystone

5 Spiele, 14 Punkte: Das ist die Vorgabe für den HC Davos im Saisonschlussspurt, wenn die Bündner den EHC Biel noch vom 7. Rang verdrängen wollen – sofern die Seeländer bis Quali-Ende in Quarantäne bleiben. Bleibt der HCD auf Rang 8, droht in den Pre-Playoffs ein Duell mit dem SC Bern – sofern dieser vor den Lakers bleibt.

Im Januar hat der HCD bewiesen, dass er zu einer Serie imstande ist. 6 Spiele in Folge gewann da die Wohlwend-Truppe. Die letzten Gegner in der Regular Season haben es aber in sich: Im einzigen Montagsspiel empfängt Davos das formstarke Lausanne (5 Siege in den letzten 6 Spielen). Danach folgen Zug, die ZSC Lions, Ambri und pikanterweise der SC Bern.

Zu viele Gegentore

An der Davoser Offensive, der zweitbesten der Liga, liegt der momentane 8. Platz nicht. Defensiv müssten sich die Bündner aber stabilisieren. 3,5 Tore kassiert der HCD im Schnitt pro Partie. Beim 5:6 n.P. am Samstag gegen Lugano liess das Team 38 Torschüsse des Gegners zu.

Mayer noch nicht in Bestform

Vor allem zu Beginn war Davos unter Druck. «Wir haben natürlich etwas gesagt in der 1. Drittelspause», so Trainer Christian Wohlwend nach der Partie. «Aber die Impulse müssen letztlich immer von den Spielern kommen.» Erst als der frustrierte Hüter Robert Mayer, der derzeit nur eine 90-Prozent-Abwehrquote aufweist, nach dem 2:4 die Waffen streckte, fand Davos zur Spielfreude zurück und holte noch einen Punkt.

Dass seinem Team die Stabilität fehle, stritt Wohlwend ab. «Wir haben von den letzten 10 Spielen 6 gewonnen. Da würde ich nicht von einer grossen Unkonstanz sprechen.» Aber zu Rang 7 würde es so nicht reichen.