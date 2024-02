Legende: Muss unters Messer Grégory Hofmann. Freshfocus/Urs Lindt

Zug muss für die entscheidende Phase in der National League ohne Grégory Hofmann planen. Der Stürmer zog sich an der Euro Hockey Tour in Schweden mit der Schweizer Nationalmannschaft eine Verletzung am Fuss zu, die operativ behandelt werden muss. Der EVZ schliesst eine Rückkehr Hofmanns noch in dieser Saison aus.

Gleiche Verletzung wie im November

Für den 31-jährigen Jurassier ist es nicht die erste Verletzung am Fuss. Im vergangenen November hatte sich Hofmann – wiederum im Kreise des Nationalteams – in der Vorbereitung auf die Euro Hockey Tour in Finnland an der gleichen Stelle verletzt.

Mit Hofmann fehlt dem EVZ für den Quali-Endspurt und die Playoffs der wohl wichtigste Schweizer Stürmer. In dieser Saison steuerte der Romand in 28 Spielen 8 Tore und 12 Assists bei.