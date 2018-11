Lausanne, das sich in der National League derzeit im Aufwind befindet, vermeldet den Zugang von Tyler Moy. Der 23-jährige Amerikaner ist auch im Besitz der Schweizer Staatsbürgerschaft und wird das Ausländerkontingent deshalb nicht belasten. Moy wurde 2015 als Nummer 175 von den Nashville Predators gedraftet. In der NHL kam der Stürmer bislang aber nicht zum Einsatz. Stattdessen lief er in unteren Ligen in Nordamerika auf.