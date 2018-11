Da der ZSC im CHL-Achtelfinal ausgeschieden ist, werden national zwei ZSC-Heimspiele vorgezogen. Die am 19.2.2019 vorgesehene Partie gegen Freiburg findet nun am Dienstag 4.12. um 19:45 Uhr statt. Das Spiel vom 23.1. gegen Lugano geht neu am Dienstag 8.1. um 19:45 Uhr über die Bühne.

Florian Kohler wird das Amt als CEO von Swiss Ice Hockey noch in diesem Monat abgeben. Ein Nachfolger des 44-Jährigen soll spätestens Ende März 2019 präsentiert werden. Klar ist, dass es keine interne Nachfolgeregelung geben wird.