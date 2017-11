Hollenstein-Wechsel: Fix ist noch nichts

Kloten-Trainer Kevin Schläpfer dementiert die Gerüchte, wonach der Transfer von Denis Hollenstein zu den ZSC Lions beschlossene Sache sei. Zumindest teilweise.

Die Hockey-Schweiz zeigte sich überrascht, als der Blick am Dienstagnachmittag den Wechsel von Denis Hollenstein von Kloten zu den ZSC Lions vermeldete. Überrascht deshalb, weil Hollenstein persönlich noch am vergangenen Sonntag bekräftigte, seinen bis 2020 laufenden Vertrag in Kloten erfüllen zu wollen.

Schläpfer: «Unterschrieben ist noch nichts»

«Ich habe Denis heute auf die Schlagzeile angesprochen und er hat mir versichert, dass noch nichts unterschrieben ist», sagte Kloten Trainer Kevin Schläpfer am Dienstagabend in einem Interview gegenüber SRF.

Vom Tisch ist der Wechsel aber noch lange nicht, denn Schläpfer machte auch klar, dass sein Schützling in Verhandlungen steckt: «Vielleicht mit diversen Teams. Das ist aber auch legitim, immerhin ist Hollenstein einer der besten Spieler im Land», so Schläpfer weiter.

Intern bleibt man ruhig

Bei einem vereinsinternen Anlass am Schluefweg, bei dem sich Fans mit Spielern, Trainer und Funktionären austauschen konnten, wurde das Thema Hollenstein konsequent aussen vor gelassen. Schläpfer äusserte sich zwar zur allgemeinen Transferpolitik der Klotener und der Schwierigkeit, gute Ausländer zu finden. Von einem Abgang seines Captains war aber keine Rede.

Kloten taucht in Ambri 4:05 min, vom 18.11.2017

Sendebezug: Radio SRF 3, laufende Liveschaltungen, 18.11.2017, 19:45 Uhr