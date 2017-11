Hollensteins Bekenntnis zum EHC Kloten

Denis Hollenstein will seinem Stammklub Kloten treu bleiben. Er werde seinen bis 2020 laufenden Vertrag mit den Zürcher Unterländern erfüllen, wurde der 28-Jährige in mehreren Medien zitiert.

Klotens Captain äusserte sich nach der knappen Niederlage vom Sonntag gegen den SC Bern vor Medienschaffenden. Auf die Frage, ob er bei Kloten bleibe, sagte Hollenstein laut NZZ: «Ja, sonst hätte ich damals keinen Vierjahresvertrag unterschrieben.»

Medienberichten zufolge wird der Flügelstürmer vom Kantonsrivalen ZSC Lions sowie vom SC Bern umworben. Hollenstein spielte in seiner gesamten Karriere in Kloten, ausgenommen von 2007 bis 2009 (bei Guelph Storm) und in der Saison 2013/14, als er einen Abstecher zu Genf machte.