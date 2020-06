EVZ in neuer Heimat zurück im Training

Legende: Hat das Mannschaftstraining wieder aufgenommen Der EV Zug. Keystone

Nachdem auch der EV Zug wegen der Corona-Krise monatelang auf Einheiten mit dem ganzen Kader verzichten musste, hat das Team von Dan Tangnes am Mittwochmorgen das Mannschaftstraining auf dem Eis wieder aufgenommen. Gefehlt haben noch die ausländischen Spieler, die bis Ende Juli in ihrer Heimat weilen.

Die Zentralschweizer konnten dabei erstmals von der Infrastruktur im Spitzensportzentrum OYM («On your marks») in Cham profitieren. «Einzigartig, gigantisch und umfassend»: Gegenüber der Luzerner Zeitung äusserten sich die EVZ-Spieler in den höchsten Tönen über ihre neue Heimat.

Training zu Corona-Zeiten

Vor dem ersten Team-Eistraining konnten die Zuger das OYM seit dem 11. Mai nur unter der Einhaltung von strengen Hygiene- und Schutzmassnahmen für Einzel- oder Kleingruppentrainings nutzen.

Obwohl es ihnen unter Berücksichtigung der Schutzkonzepte seit Mitte Mai wieder erlaubt ist zu trainieren, haben die meisten anderen Klubs der National League den Trainingsbetrieb noch nicht wieder aufgenommen.