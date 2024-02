In der National League vs. Zug

Legende: Wird am Freitag 41-jährig Beat Forster. Estelle Vagne/freshfocus

Ende Saison ist Schluss, dann hängt Beat Forster die Schlittschuhe an den Nagel. Wie viele Partien der gebürtige Appenzeller bis dahin noch bestreiten wird, ist offen. Im schlechtesten Fall hat der älteste Spieler der National League nur noch 10 Partien vor der Brust, im Falle eines Bieler Höhenflugs wie im vergangenen Jahr stünde er Anfang Mai noch auf dem Eis.

An Forsters 41. Geburtstag sind die Seeländer am Freitag zu Gast beim drittplatzierten Zug. Der Playoff-Finalist befindet sich mitten im schwierigen Kampf um einen direkten Playoff-Platz. Der Rückstand auf Lugano (6.) beträgt acht Zähler. Der SC Bern (5.) liegt immer noch zehn Punkte vor den Seeländern.

Herbst-Tief überwunden

Das Tief aus dem Herbst hat Biel mittlerweile überwunden. Vor der Niederlage in Bern am Dienstag hatte das Team von Trainer Petri Matikainen 10 von 14 Partien gewonnen. Doch es gelang den Bielern (noch) nicht, das Handicap wettzumachen, das sie sich während eines schwachen Herbsts eingehandelt haben.

Forster war damals eine der wenigen Konstanten im Team. Im Gegensatz zu vielen seiner Teamkollegen blieb er unverletzt. Trotz seines stolzen Alters haben vor dem Saison-Endspurt nur 5 Bieler mehr Eiszeit in den Knochen als der Haudegen von einst.

In seiner Abschiedssaison scheint Forster nämlich altersmilde geworden zu sein. Wegen seiner harten Spielweise «genoss» er den Ruf als Strafenkönig der National League. Heuer sieht dies anders aus. In 40 absolvierten Spielen nahm er nur während 12 Minuten in der Kühlbox Platz. Zum Vergleich: In jüngeren Jahren kumulierten sich bei Forster in 3 Saisons über 100 Strafminuten während einer Qualifikation.