Legende: Nach Absage der Russen Dieses Jahr gibt es in Krefeld kein Duell zwischen der Schweiz und Russland. Freshfocus

Deutschland Cup: Russland und Slowakei sagen ab

Wegen der verschärften Corona-Krise haben Eishockey-Rekordweltmeister Russland und die Slowakei ihre Teilnahme am Deutschland Cup abgesagt. Das Traditionsturnier, an dem auch die Schweiz teilnimmt und im letzten Jahr gar siegte, soll aber Stand jetzt wie geplant vom 5. bis 8. November in Krefeld ausgetragen werden. «An unserem Vorhaben, das Turnier zu spielen, hat sich nichts geändert», sagte Präsident Franz Reindl vom Deutschen Eishockey-Bund am Freitag. Man habe inzwischen «eine feste Zusage aus Lettland» und arbeite «intensiv daran, noch ein Team zu gewinnen». Eine Absage der Schweiz stehe derzeit nicht im Raum.