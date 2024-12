Vor genau einem Jahr hat Julien Sprunger seinen Vertrag bei Fribourg-Gottéron um eine weitere Saison bis zum Ende der laufenden Spielzeit verlängert. Nun stehen der Klub und sein Aushängeschild wieder an einem ähnlichen Punkt: Hängt der bald 39-Jährige noch ein Jahr an oder folgt im Frühling der Abschied?

Starker Auftritt gegen Bern

Gespräche seien momentan am Laufen, sagt Sprunger. «Ich bin am Überlegen. Ich habe immer noch so viel Spass zu spielen und Tore zu schiessen», gab er am Samstagabend nach dem 4:3 n.V. im Zähringer Derby in Bern gegenüber SRF zu Protokoll.

Dem «Oldie» gelangen dabei seine Saisontore 6 und 7. Am Sonntag steuerte er beim 5:0-Heimerfolg über Ajoie ausserdem zwei Assists bei und steht bei insgesamt 14 Skorerpunkten in der National League.

Trotz positiver Grundstimmung will Sprunger noch nicht konkret werden, was seine Zukunftswünsche angeht: «Ich weiss noch nicht, ob ich weitermache. Mal sehen.» Möglicherweise werden die Gespräche ja bereits in der nun anstehenden Nati-Pause vertieft.

