Am Dienstag feierte Gottéron in Lausanne einen wichtigen Sieg im Playoff-Kampf. Nun geht es gegen direkte Konkurrenten.

Kampf um Platz in den Playoffs

Legende: Stehen vor wichtigen Aufgaben Trainer Christian Dubé und sein Team. Freshfocus

Pünktlich zum Endspurt der Qualifikation erfreut sich der HC Fribourg-Gottéron einer starken Form. Von den letzten 9 Spielen konnten die Saanestädter 7 gewinnen, zuletzt waren sie am Dienstagabend in Lausanne erfolgreich. Nur gegen Zug und Genf setzte es in jüngster Vergangenheit Niederlagen ab.

3 Duelle gegen direkte Konkurrenten

Dank dem guten Lauf weist Freiburg 5 Runden vor Schluss 4 Punkte Vorsprung auf den Strich auf. Für das Team von Trainer Christian Dubé geht es aber Schlag auf Schlag weiter. In den verbleibenden Spielen stehen 3 Partien gegen Teams an, die noch um die Playoffs kämpfen.

21. Februar: Die Freiburger empfangen den HC Lugano . Nach Verlustpunkten liegen sie aktuell einen Punkt vor den Tessinern. In den 3 Direktduellen dieser Saison setzten sich die Luganesi 2 Mal durch. Das bisher einzige Heimspiel verlor Gottéron 1:3.

. Nach Verlustpunkten liegen sie aktuell einen Punkt vor den Tessinern. In den 3 Direktduellen dieser Saison setzten sich die Luganesi 2 Mal durch. Das bisher einzige Heimspiel verlor Gottéron 1:3. 22. Februar: Die «Drachen» sind zu Gast bei den SCL Tigers , die ebenfalls noch im Rennen sind. Auch gegen die Emmentaler haben die Freiburger in dieser Saison mit 1:2 eine negative Bilanz. Alle 3 Begegnungen waren aber äusserst umkämpft.

, die ebenfalls noch im Rennen sind. Auch gegen die Emmentaler haben die Freiburger in dieser Saison mit 1:2 eine negative Bilanz. Alle 3 Begegnungen waren aber äusserst umkämpft. 28. Februar: In der vorletzten Runde muss Freiburg zum SC Bern. Diese Partie könnte zum Final um die Playoffs werden. Im Head-to-Head führt der SCB 3:2. Wie man in der Hauptstadt gewinnt, bewies Gottéron allerdings im Oktober beim 2:1-Auswärtserfolg.

Situation am Strich

Spiele Punkte 7. Lugano

46 66

8. Freiburg

45 64







9. Bern

45

60

10. Langnau

45 59 11. Ambri

46 57

Fribourg-Gottéron steht also vor kapitalen Aufgaben. Das Dubé-Team hat es aber in den eigenen Händen, das Ticket für die Playoffs zu lösen. Auch Lugano und Bern können es aus eigener Kraft schaffen. Die SCL Tigers und Ambri-Piotta sind derweil auf Ausrutscher der direkten Konkurrenten angewiesen.

