6 lange Jahre ist es her, seit die SCL Tigers letztmals in den Playoffs standen. Nicht einmal die Einführung der Pre-Playoffs in der Saison 2020/21 führten dazu, dass die Langnauer ein weiteres Mal am Saisonfinale hätten teilnehmen dürfen.

In dieser Saison hingegen mischen die Emmentaler munter im Kampf um die Play-In-Plätze mit. 2 Runden vor Schluss weisen die Tigers 3 Punkte Reserve auf die 11.-platzierten Genfer auf. Die direkte Playoff-Quali dürfte bei 6 Punkten Rückstand auf Freiburg auf Platz 6 ausser Reichweite liegen.

Zweitbeste Defensive der Liga

«Klar, wir wollen das packen», gibt Steve Hirschi die Marschrichtung im Kampf um einen Platz in den Top 10 vor. Der Assistenzcoach der SCL Tigers sagt vor dem richtungsweisenden Spiel in Biel: «Wir haben gute Voraussetzungen und wollen das im nächsten Spiel festigen.»

Als Verantwortlicher für die Defensive hat Hirschi massgeblichen Anteil am aktuellen Langnauer Erfolg. Mit 121 Gegentoren stellen die Tigers die zweitbeste Abwehr der Liga – nur die ZSC Lions (115) haben weniger Treffer kassiert.

Dies liegt einerseits am zuvor überragenden Keeper Stéphane Charlin, der mit einer Fangquote von 94,6 Prozent und einem Gegentor-Schnitt von 1,8 Toren pro Spiel die mit Abstand besten Werte aller Torhüter in der National League aufweist. Aktuell fehlt der Schlussmann wegen einer Knieverletzung.

Andererseits streicht Hirschi die Solidarität des Teams in der Defensivarbeit heraus. Natürlich habe Charlin eine wichtige Rolle gespielt, «doch das war nicht nur er alleine. Es ist das Kollektiv, das jedem die Möglichkeit gibt, sein Bestes umzusetzen.»

Auch die Vorderleute hätten einen guten Job gemacht. Das gelte nun auch bei Luca Boltshauser, der für Charlin in die Bresche springt. «Wir müssen jedem Goalie die Chance geben, möglichst wenig schwierige Situationen zu erleben», meint Hirschi, «das Gesamtbild passt momentan ziemlich gut zusammen».

Gewichtige Absenzen in der Defensive

Nebst Charlin fallen aktuell mit den Verteidigern Phil Baltisberger und Vili Saarijärvi zwei weitere Stützen in der Defensive aus. Das bereitet Hirschi aber keine Kopfschmerzen. Auch hier gelte der Gedanke des Kollektivs: «Wenn einer ausfällt, dann kommt der nächste und übernimmt. Bis jetzt hat das gut funktioniert.»

Sollte das simple Erfolgsrezept auch in Biel aufgehen und in 3 Punkten resultieren, hätte die sechsjährige Durststrecke ein Ende. Denn dann wäre den SCL Tigers die Play-In-Teilnahme nicht mehr zu nehmen.

