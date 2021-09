Noch strömen die Fans nicht in die Eishockey-Stadien

Nur der HC Ambri-Piotta mit dem neuen Stadion und Meister Zug können in den ersten Spielen eine Stadion-Auslastung von über 90 Prozent verzeichnen. Bei den restlichen Teams sind die Stadien nur zwischen 50 und 75 Prozent gefüllt.

SCB mit 3000 Fans weniger pro Spiel

Zu den ersten 4 Heimspielen des SC Bern beispielsweise, der die letzten 18 Saisons (ohne die abgebrochene Corona-Meisterschaft und die Geister-Saison) den höchsten Zuschauerschnitt in Europa aufweisen konnte, reisten durchschnittlich weniger als 13'000 Fans. Zum Vergleich: In den Saisons 2018/19 und 2017/18 betrug der Schnitt über 16'000 Zuschauer.

Woran liegt es?

Einerseits ist es laut Liga-Direktor Denis Vaucher anfangs Saison meistens so, dass weniger Fans in den Stadien sind. «Schuld» daran seien die Ferien und das warme Wetter. In dieser Saison spielt aber Corona auch eine entscheidende Rolle.

Es wäre wichtig, wenn die Zertifikatspflicht bald fallen würde.

Der Verkauf der Saison-Abos ist bei den Klubs zwar nicht unbedingt tiefer, das erforderliche Covid-Zertifikat führt aber zu erschwerten Zutrittsbedingungen. «Wir haben uns ein bisschen rumgehört und es ist klar, dass ein gewisses Segment ausgeschlossen ist», sagt Simon Laager, Geschäftsführer der SCL Tigers.

Der Bund muss weiter lockern – sonst wird es eng für die Klubs

Vaucher zieht aber noch einen anderen Grund in Betracht, der die tiefen Zuschauerzahlen erklärt. «Die ganze Corona-Situation ist ja noch nicht ausgestanden. Viele sind noch vorsichtig und meiden grössere Menschenansammlungen.»

Klar ist: Auch die derzeitige Situation bereitet den Klubs (finanzielle) Probleme. Deshalb hofft man, dass die Auflagen des Bundes so bald wie möglich weiter gelockert werden. Vaucher dazu: «Es wäre wichtig, wenn die Zertifikatspflicht bald fallen würde.»