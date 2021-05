Legende: Die Wege trennen sich Roman Wicks Zeit bei den ZSC Lions geht zu Ende. Keystone

Nach erfolgreichen Jahren gehen die ZSC Lions und zwei verdiente Spieler getrennte Wege. Roman Wick und Severin Blindenbacher spielen ab kommender Saison nicht mehr für die Zürcher.

Wick verlässt die Lions nach 9 aufeinanderfolgenden Saisons, Blindenbacher, der nach seiner 7. Gehirnerschütterung seit Januar 2020 ausser Gefecht war, sogar nach 10. Ob die beiden Routiniers ihre Karrieren fortsetzen, bleibt zunächst offen.

Zukunft noch unsicher

Wick hatte vor der Saison durchblicken lassen, dass es seine letzte Spielzeit sein dürfte. Nach dem Out in den Halbfinal-Playoffs gegen Genève-Servette hatte er diesen Entscheid jedoch in Frage gestellt.

Blindenbacher hat die Weichen bereits seit längerem auch auf sein Leben nach der Laufbahn als Eishockey-Profi gestellt. Er engagiert sich mit dem «Athletes Network» für die Einbindung ehemaliger Profisportler in den «regulären Arbeitsmarkt».