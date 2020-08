Saisonstart von National und Swiss League erst am 1. Oktober

Die Ligaversammlung hat entschieden, den Saisonstart von National und Swiss League vom 18. September auf den Donnerstag, 1. Oktober, zu verschieben.

Grund für den Entscheid ist, dass Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern erst wieder ab Oktober möglich sind.

Zudem wurde ein Rahmenschutzkonzept für die Stadien verabschiedet.

Nach dem Entscheid des Bundesrates vom Mittwoch, das Verbot von Grossveranstaltungen per Oktober aufzuheben, hat die Ligaversammlung den Saisonstart von National und Swiss League um 2 Wochen nach hinten verschoben. An der ausserordentlichen Versammlung in Ittigen haben die Klubs neu den Donnerstag, 1. Oktober 2020, als Starttermin für die beiden höchsten Schweizer Eishockey-Ligen definiert.

Der Entscheid, wie viele Zuschauer ab dann in den Stadien sein dürfen, obliegt voraussichtlich den Kantonen. Die Liga ist allerdings bestrebt, zusammen mit der Politik und den kantonalen Gesundheitsbehörden eine einheitliche Lösung in Bezug auf die Auslastung der Stadien zu finden. Forderung der Klubs ist es, den Meisterschaftsbetrieb mit mindestens voller Sitzplatzkapazität zu bestreiten.

Legende: Wie voll werden die Stadien ab Oktober sein? Die Postfinance-Arena in Bern. Keystone

Keine Gästefans im Stadion

Gleichzeitig wurde in Ittigen ein Rahmenschutzkonzept für sämtliche Stadien verabschiedet. Es sieht eine generelle Masken-, Sitzplatz- und Registrierungspflicht sowie Contact Tracing vor. Gästefans sollen nicht anreisen dürfen.

Verpflegen dürfen sich die Zuschauer ausschliesslich auf den Sitzplätzen, Ausnahmen bilden die Gastrobereiche im Stadion. Weiter sind die Klubs verpflichtet, grosse Menschenansammlungen mittels Personenlenkung zu vermeiden. Empfohlen wird eine Messung der Körpertemperatur vor Einlass ins Stadion.

Corona-Tests vor Saisonstart

Drei Tage vor dem ersten Cup- oder Meisterschaftsspiel sollen sämtliche Spieler und Staff-Mitglieder der Klubs sowie die Schiedsrichter auf Covid-19 getestet werden.

Sollte ein Test positiv ausfallen, entscheiden die kantonsärztlichen Dienste über das weitere Vorgehen. Die Liga beschliesst dann die Konsequenzen für den Spielbetrieb.