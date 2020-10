In der Saison 2020/21 kann kein Klub aus der National League absteigen. Das kommt den SCL Tigers entgegen.

In Langnau werden kleinere Brötchen gebacken. Ein finanzielles Risiko will man bei den Tigers speziell in dieser Saison keines eingehen. Die Corona-Krise hat ihre Spuren im Emmental hinterlassen.

Assistent Rikard Franzén ist in der Sommerpause zum Headcoach aufgestiegen. Die Schlüsselspieler Chris DiDomenico und Harri Pesonen sind weg. Sie vereinten in der abgelaufenen Saison 81 Skorerpunkte. Ersetzt wurden sie nicht, gekommen sind Talente aus dem eigenen Nachwuchs oder günstige Spieler.

Weder finanzielles noch sportliches Risiko

Sportchef Marc Eichmann ist sich der Situation bewusst: «Wir werden sicher nicht über Einzelspieler Matches entscheiden können.» Er sieht im Kollektiv den Schlüssel zu den Punkterfolgen.

Doch braucht man diese überhaupt? In der Spielzeit 2020/21 wird es nämlich keinen Absteiger geben. Damit geht Langnau nicht nur finanziell, sondern auch sportlich kein Risiko ein.