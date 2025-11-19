Die Seeländer machen in Pruntrut ein 0:3 wett und holen sich in der Verlängerung den Zusatzpunkt.

Legende: Gefeierter Mann auf Seiten der Bieler Jonah Neuenschwander (m.). Freshfocus/Jonathan Vallat

Der EHC Biel hat einen zuletzt selten gewordenen Sieg gefeiert. Die Seeländer zwangen Ajoie im Kellerduell der National League auswärts mit 4:3 n.V. in die Knie. Gaëtan Haas erzielte den Siegtreffer in der 64. Minute, nachdem Ajoie-Goalie Antoine Keller einen Slapshot von Toni Rajala nach vorne hatte abprallen lassen müssen.

Die Bieler verhinderten damit eine 5. Niederlage in Folge und stoppten die Talfahrt der letzten Wochen, in denen man nur 2 von 10 Spielen gewinnen konnte und in der Tabelle auf den vorletzten Platz abrutschte.

Neuenschwander schlägt doppelt zu

Biel bewies in Ajoie grosse Moral. Das Heimteam war deutlich besser gestartet und erhöhte durch Anttoni Honka nach wenigen Sekunden im Mitteldrittel auf 3:0. Erst jetzt erwachten die Seeländer, allen voran Jonah Neuenschwander. Das 16-jährige Bieler Eigengewächs verkürzte bis Spielhälfte mit seinen ersten zwei Saisontoren auf 2:3.

Marcus Sylvegard (47.) nutzte schliesslich ein Powerplay zum Ausgleich. Jeremy Wick hatte für einen Check gegen den Kopf eine 5-Minuten-Strafe plus Spieldauer kassiert.

