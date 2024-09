Meister ZSC Lions startet mit wenigen punktuellen Änderungen und denselben Ambitionen in die neue National-League-Saison.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Mit gleich zwei souveränen 4:1-Siegen sind die ZSC Lions in die Champions Hockey League gestartet (am Sonntag steht das Heimspiel gegen Salzburg an). Anscheinend ist der amtierende Meister der National League bereits wieder im Saft. Obwohl: «Verbesserungspotenzial gibt es trotzdem überall», gibt Sven Andrighetto zu bedenken.

«Powerplay, Boxplay, Forechecking, Backchecking: Es ist schwierig, einen Punkt hervorzuheben, wo es noch mangelt», so der 31-Jährige. Auch Teamkollege Patrick Geering weiss: «Wir haben noch nicht die Intensität der Vorsaison.»

«Fühlen uns wie die Gejagten»

Am Dienstag beginnt für den ZSC dann auch die heimische Meisterschaft: In die Mission Titelverteidigung starten die Zürcher mit einem Auswärtsspiel in Biel.

Schliessen 04:11 Video Andrighetto: «Ich reisse die Jungen gerne mit» Aus Sport-Clip vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 11 Sekunden. 05:10 Video Geering: «Viel mehr als den Flughafen und die Eishalle habe ich nicht gesehen» Aus Sport-Clip vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 10 Sekunden.

Und dass es wieder um den Titel geht, ist für alle Akteure klar: «Die Ambitionen sind in jedem Jahr dieselben: Wir wollen Meister werden», so Andrighetto, der in der abgelaufenen Saison zum ersten Mal den Kübel stemmen konnte. «Wir fühlen uns wie die Gejagten. Wir sind die Mannschaft, die es zu schlagen gilt.»

Jung löst alt ab

Zwar haben die Lions mit Simon Bodenmann, Reto Schäppi und Phil Baltisberger drei wichtige Routiniers verloren. Ansonsten hat sich im Team aber kaum etwas verändert. Die fünf besten Skorer konnten mit Denis Malgin, Jesper Fröden, Derek Grant, Rudolf Balcers und Juho Lammikko gehalten werden.

Schliessen 06:18 Video Crawford: «Gewinnen ist eine Gewohnheit» (engl.) Aus Sport-Clip vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 18 Sekunden. 03:03 Video Rohrer: «Ich will offensiv noch mehr zeigen» Aus Sport-Clip vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 3 Sekunden.

Zudem hat Trainer Marc Crawford ein paar Talente vom Farmteam GCK Lions nachgezogen. Bei denen hofft der Kanadier «auf eine gute Entwicklung». Denn der «Z» müsse noch besser sein als in der Vorsaison: «Die Liga hat sich deutlich verbessert.»