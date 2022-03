Der SC Bern gewinnt die einzige National-League-Partie vom Montagabend zuhause gegen Ajoie mit 2:1.

Den entscheidenden Treffer erzielt Vincent Praplan 7 Minuten vor dem Ende.

Damit geht auch das 3. Duell zwischen dem SCB und dem Aufsteiger an die Berner.

Aufsteiger Ajoie ist 48 Stunden nach dem Erfolg über die ZSC Lions zurück auf dem Boden der Tatsachen gelandet: Gegen Bern unterlag der Aufsteiger auswärts knapp mit 1:2. Es war für die Jurassier bereits die 37. Niederlage der Saison. Noch nie konnte Ajoie 2 Mal in Folge gewinnen.

Für die Entscheidung war Vincent Praplan zuständig. Der SCB-Stürmer kurvte 7 Minuten vor dem Ende einmal um das Gehäuse von Ajoie-Goalie Tim Wolf, aus der jurassischen Verteidigungszone heraus und dann wieder hinein – wo er Wolf im 2. Anlauf bezwingen konnte.

00:24 Video Praplans Solo zum 2:1-Sieg Aus Sport-Clip vom 28.02.2022. abspielen

Langnau ist «Rot»

Bereits der Start in die Partie war dem Heimteam besser geglückt: Topskorer Dominik Kahun netzte bereits nach 53 Sekunden nach mustergültiger Vorarbeit von Kaspars Daugavins ein. Die Jurassier liessen sich darob nicht aus dem Konzept bringen und glichen noch vor der 1. Drittelspause in Überzahl durch Thibault Frossard aus. Am Ende zahlte sich die klare Berner Überlegenheit, die sich auch im Schussverhältnis von 50:21 manifestierte, aber dank Praplans Energieanfall doch noch aus.

Im Kampf um einen Platz in den Pre-Playoffs baute der SCB den Vorsprung auf Ambri (11.) auf 10 Punkte aus. Klar ist nach Berns Erfolg auch, dass die SCL Tigers auch die Playoff-Vorrunde (Achtelfinals oder Pre-Playoffs) nicht mehr erreichen können. Die Langnauer verpassen die Playoffs nach Platz 6 in der Qualifikation 2018/19 zum dritten Mal hintereinander.