1 / 11

Legende:

Oula Palve (Ajoie)

2019 verliess Palve erstmals seine Heimat Finnland, um sich in Nordamerika zu versuchen. Nach einem mässig erfolgreichen Jahr in der AHL ging er für drei Jahre nach Schweden. Im vergangenen Sommer wechselte Palve zu Ilves Tampere, wo er es in 60 Spielen auf 64 Punkte brachte. Nun folgt der Transfer in den Jura zum HC Ajoie.

imago images/All Over Press Finland