Der SCB hat in Rapperswil wenig Mühe und siegt 5:1.

Für Bern ist es der 4. Sieg im 4. Spiel – die Lakers beziehen die 4. Niederlage.

Ein Doppelpack binnen 37 Sekunden leitet den Berner Sieg im 1. Drittel ein.

Hier geht's zu den anderen Spielen der Runde.

34:8 Torschüsse, 3:0 Tore. Die Zahlen nach 40 Minuten sprachen Bände: Der SCB dominierte Rapperswil klar. Die St. Galler bemühten sich zwar, doch offensiv gelang nichts bis gar nichts. Auch Frédéric Iglesias' 1:3 (45.) änderte wenig am Spielgeschehen.

Und als Gaëtan Haas nach 52 Minuten zum 1:4 traf, war die Partie endgültig entschieden. Ramon Untersander (58.) stellte noch das Schlussresultat her.

Premieren-Tore führen den SCB auf die Siegesstrasse

Die Lakers konnten bei Spielbeginn die ersten 10 Minuten schadlos überstehen. Doch dann schlug der SCB eiskalt zu. Simon Moser und Jan Mursak trafen innert 37 Sekunden zur 2:0-Führung für die Gäste.

Es war der frühe Genickbruch für die Lakers. Offensiv präsentierten sie sich – wie in den Spielen zuvor – äusserst harmlos. Dies lag aber auch daran, dass der SCB auch im 4. Meisterschaftsspiel einen enorm kompakten Eindruck in der Defensive hinterliess. In Rapperswil kassierten die Berner erst ihren 2. Gegentreffer. Und das Tor hütete für einmal Pascal Caminada anstelle von Leonardo Genoni.

Bern als einziges Team noch ungeschlagen

Das Warten der Lakers-Fans geht damit weiter: Der letzte Sieg von Rapperswil in der Beletage des Schweizer Eishockeys datiert vom 24. Februar 2015. Die Berner übernahmen nach dem lockeren Sieg die Führung in der Tabelle, da Biel und Zug erstmals tauchten.

National League Resultate und Tabelle

Sendebezug: SRF zwei, Eishockey aktuell, 22:15 Uhr, 28.09.2018