Nach der 3:4-Niederlage n.V. in Freiburg hat Ambri sein Trainer-Duo freigestellt und gleich den Nachfolger präsentiert.

Legende: Neuer Job in der National League Ex-SCB-Coach Jussi Tapola wirkt neu in der Leventina. Keystone/Peter Klaunzer

Knall zur späten Stunde bei Ambri-Piotta: Wie die Leventiner mitteilten, wurde das Trainer-Duo Éric Landry und René Matte nach der 3:4-Niederlage nach Verlängerung in Freiburg per sofort von seinen Aufgaben entbunden.

Auch der Nachfolger steht bereits fest und ist ein alter Bekannter. Ex-SCB-Trainer Jussi Tapola übernimmt per sofort im Nordtessin. Der Finne unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison und bringt Pasi Puistola als Assistenztrainer mit.

Ambri auf Playout-Rang

Tapola arbeitete zehn Jahre lang in der Organisation von Tappara Tampere, mit der er 4 Meistertitel und einmal die Champions Hockey League gewann. In den letzten drei Spielzeiten war der 52-Jährige Cheftrainer beim SC Bern in der National League, ehe er nach einer 1:5-Niederlage gegen Freiburg Anfang November 2025 freigestellt wurde.

Ambri belegt in der Tabelle den zweitletzten Rang und müsste Stand jetzt die Playouts gegen Schlusslicht Ajoie bestreiten. Der Rückstand auf das 12.-platzierte Kloten beträgt aber nur 1 Punkt.

Resultate