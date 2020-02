Freiburg schlägt Zug 2:1 n.P., verpasst die vorzeitige Playoff-Qualifikation aber.

Bern taucht in Davos (2:4) und fällt wieder unter den Strich.

Lausanne schickt Langnau in die Platzierungsrunde und hat 2 Runden vor Schluss 6 Punkte Vorsprung auf Rang 9.

Nach 48 von 50 absolvierten Runden steht fest: Vom Quartett Lausanne, Freiburg, Lugano und Bern muss noch ein Team über die Klinge springen. Die besten Karten im Playoff-Rennen haben die beiden Mannschaften aus der Romandie. Lugano und Bern kämpfen wohl im Fernduell um das letzte Ticket. Rein rechnerisch ist es aber noch möglich, dass alle 4 Teams am Ende mit 72 Punkten dastehen (siehe Box).

Die Lage am Strich nach 48 Runden 6. Freiburg 121:129 72 7. Lausanne 132:125 72 8. Lugano 120:134 66 9. Bern 128:139 66

Freiburg - Zug 2:1 n.P.

Mit einem Sieg in der regulären Spielzeit hätte Fribourg-Gottéron die vorzeitige Playoff-Qualifikation vor eigenem Anhang schaffen können. Doch die Saanestädter nutzten ihre Chancen lange nicht. Immerhin rettete David Desharnais die «Drachen» mit einem Energieanfall 3 Minuten vor der Schlusssirene in die Overtime. Und im Shootout sicherten ebenjener Desharnais und Viktor Stalberg dem Heim-Team den Zusatzpunkt. Am Freitag kann Freiburg in Bern die Playoff-Teilnahme sicherstellen.

Kriterien bei Punktgleichheit Die höhere Anzahl Punkte aus den direkten Begegnungen. Da gemäss geografischer Einteilung gewisse Teams in der NLA sechsmal in der Qualifikation gegeneinander spielten, gilt folgende Regel bei ungleicher Anzahl von Direktbegegnungen: Es zählen nur vier Matches. Die zwei gemäss Datum ersten Duelle der Saison werden nicht gezählt (die Spielnummer ist dabei ohne Relevanz).

Die bessere Tordifferenz aus allen 50 Partien.

Die höhere Anzahl der geschossenen Tore aus allen 50 Partien.

Besteht nach den vorgenannten drei Kriterien immer noch Punktgleichheit, dann zählt die bessere Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der beteiligten Teams.

Davos - Bern 4:2

Drei Tage nach dem 6:0-Sieg gegen Lugano lief bei Meister SCB nur wenig zusammen. So sah sich Coach Hans Kossmann genötigt, bei Spielhälfte ein Timeout zu nehmen. Die Massnahme fruchtete sogleich, Inti Pestoni traf zur 2:1-Führung. HCD-Verteidiger Sven Jung (33.) glich jedoch kurz danach aus. Fabrice Herzog (37.) machte im Powerplay die Wende perfekt. Wie schon beim 1:1 glänzte Rückkehrer Andres Ambühl als Vorbereiter. Mattias Tedenby (54.) machte mit dem 4:2 den Deckel drauf. Der SCB liegt aufgrund der schlechteren Bilanz gegen das punktgleiche Lugano 2 Runden vor Ende der Qualifikation wieder unter dem Strich.

Lausanne - SCL Tigers 3:1

Alexandre Grenier und Cody Almond beendeten die letzten Playoff-Träume der Langnauer nach 56 Minuten mit einem Doppelschlag binnen 46 Sekunden zum 3:1. Lausanne kommt dank dem verdienten Heimsieg auf 72 Punkte und hat 2 Runden vor Schluss 6 Punkte Vorsprung auf Rang 9. Die Waadtländer gastieren noch in Genf und empfangen in der letzten Runde den SCB.

Das Schlussprogramm der «Strich-Teams» Freitag, 28.2. Bern - Freiburg

Lakers - Lugano

Genf - Lausanne Samstag, 29.2. Freiburg - Genf

Lausanne - Bern

Lugano - Ambri

