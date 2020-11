Legende: Für sie heisst es wieder warten Die SCL Tigers müssen abermals aussetzen. Keystone

Am Freitagabend hätten die SCL Tigers in der Valascia bei Ambri-Piotta antreten sollen. Daraus wird aber nichts. Wegen eines Corona-Falls müssen die Langnauer zum 2. Mal in Quarantäne. Diese dauert bis zum 3. Dezember. Deshalb wurde das Ambri-Spiel sowie die Begegnungen gegen Genf (28.11.) und bei den ZSC Lions (2.12.) verschoben.

Die Tigers hatten bereits Ende Oktober/Anfang November wegen eines positiven Corona-Falls eine 10-tägige Quarantäne absolvieren müssen. Diejenigen Teammitglieder, die damals positiv getestet worden waren, müssen sich dieses Mal nicht in Quarantäne begeben.